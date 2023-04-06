Uzman isim açıkladı: İşte fay hattında yer alan 110 ilçe!

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Deprem Danışma Kurulu Başkanı ve İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, davet edildiği TBMM Deprem Araştırma Konseyi toplantısında, JMO'nun 18 kentle ilgili rapor hazırladığını, bu raporların gerekli mercilere gönderildiğini ancak hiçbir kurumdan geri dönüş olmadığını söyledi. Prof. Dr. Tüysüz, deprem tehdidine dikkat çekmek için hazırlanan raporlardaki 18 ili açıkladı. Raporda fay hattındaki 110 ilçe de yer aldı.