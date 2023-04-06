Uzman isim açıkladı: İşte fay hattında yer alan 110 ilçe!
Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Deprem Danışma Kurulu Başkanı ve İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz deprem riski bulunan ilçeleri açıkladı.
Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Deprem Danışma Kurulu Başkanı ve İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, davet edildiği TBMM Deprem Araştırma Konseyi toplantısında, JMO'nun 18 kentle ilgili rapor hazırladığını, bu raporların gerekli mercilere gönderildiğini ancak hiçbir kurumdan geri dönüş olmadığını söyledi. Prof. Dr. Tüysüz, deprem tehdidine dikkat çekmek için hazırlanan raporlardaki 18 ili açıkladı. Raporda fay hattındaki 110 ilçe de yer aldı.
Kahramanmaraş'ı, 6 Şubat'ta vuran ve Türkiye'yi acıya boğan, 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6 büyüklüğündeki Elbistan depremlerinin etkilerinin araştırılması; bundan sonra yaşanabilecek depremlerle ilgili alınabilecek önlemlerin tartışılması amacıyla TBMM Deprem Araştırma Komisyonu önceki gün toplandı.
Toplantıda konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Deprem Danışma Kurulu Başkanı İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, 18 kent için TMMOB'a bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası'nın (JMO) rapor hazırlandığını bu raporların gerekli mercilere gönderildiği ancak bir geri dönüşün olmadığını söyledi.
Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre, Prof. Dr. Tüysüz rapor hazırlanıp uyarıda bulunulan 18 kentimizi şöyle sıraladı: