Uzman isim asgari ücrette hem olması gereken rakamı hem de çözüm önerisini açıkladı.

Mevcut komisyonun 15 üyesi olduğunu belirten ve "Beş hükûmet, beş işveren, beş sendika. Ama tarih boyunca her tarafın 5 üyesi tek kişi gibi komisyonda hareket etti" ifadelerini kllanan İsa Karakaş "komisyonun yapısı ne olursa olsun hükûmetin önceden planladığı asgari ücret rakamını değiştiremez" dedi.