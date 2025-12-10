Uzman isim asgari ücrette hem olması gereken rakamı hem de çözüm önerisini açıkladı.
Asgari ücrete yapılacak zammı belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iki gün sonraki ilk toplantısı öncesinde uzman isimlerin asgari ücret zammıyla ilgili tahminnleri de devam ediyor. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş olması gereken asgari ücret rakamına dikkat çekerek çözüm önerisi paylaştı.
Asgari ücrete yapılacak zammı belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında görüşmelerine başlayacak. 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret en geç 31 Aralık'ta ilan edilecek. Zam pazarlığı öncesi asgari ücret için tahminler açıklanmaya başlandı.
Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş hem 2026 yılı asgari ücretin olması gerektiği rakamı hem de bu rakam için çözüm önerisini açıkladı.
Mevcut komisyonun 15 üyesi olduğunu belirten ve "Beş hükûmet, beş işveren, beş sendika. Ama tarih boyunca her tarafın 5 üyesi tek kişi gibi komisyonda hareket etti" ifadelerini kllanan İsa Karakaş "komisyonun yapısı ne olursa olsun hükûmetin önceden planladığı asgari ücret rakamını değiştiremez" dedi.
İsa Karakaş, güncel olarak günlük 33,33 TL, aylık 1.000 TL olan "destek primi"nin asgari ücret zammı için çözüm olabileceğini belirterek "bu destek, asgari ücreti belirleyecek kilit unsurlardan biri" dedi.