Uzman isim ''Bunlar daha iyi günlerimiz'' diyerek uyardı
Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, sıcak hava dalgalarının tıpkı sel ve taşkın gibi doğal afet olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek "Bunlar daha iyi günlerimiz" dedi.
Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, sıcak hava dalgalarının tıpkı sel ve taşkın gibi doğal afet olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek acil çağrı yaptı.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), son dönemde özellikle kuzey yarım kürede ve dünya genelinde etkili olan aşırı sıcaklarla ilgili uyarılarda bulunuyor. Yeni bir sıcak hava dalgası ise Türkiye'yi tekrar etkisi altına almaya hazırlanırken, Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz sıcak hava dalgalarının tıpkı sel ve taşkın gibi doğal afet olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek acil çağrı yaptı.
Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim krizine dikkat çekerek, sıcaklık artışını engellemek için alınması gereken önlemleri sıraladı.
Prof. Dr. Kurnaz, "Her geçen sene biz atmosfere kömür, petrol yakıp daldıkça atmosfer ısınacak. Bunlar daha oldukça iyi günlerimiz. En kısa vadede yetkililerin toplanıp bu sıcak hava dalgalarını bir afet kabul ediyor olmaları gerekiyor. Yüksek sıcaklıklar ne kadar çabuk afet kapsamına girecek olursa o derece hayırlı olacak" dedi.