Uzman isim ''Bunlar daha iyi günlerimiz'' diyerek uyardı

Prof. Dr. Kurnaz, "Her geçen sene biz atmosfere kömür, petrol yakıp daldıkça atmosfer ısınacak. Bunlar daha oldukça iyi günlerimiz. En kısa vadede yetkililerin toplanıp bu sıcak hava dalgalarını bir afet kabul ediyor olmaları gerekiyor. Yüksek sıcaklıklar ne kadar çabuk afet kapsamına girecek olursa o derece hayırlı olacak" dedi.