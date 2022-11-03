Uzman isim enflasyona göre asgari ücret beklentisini açıkladı
Yeni yılda asgari ücrete gelecek zam merakla beklenirken Ekim ayı enflasyonundan sonra asgari ücret için tahminler gelmeye başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçen ay enflasyon yüzde 3,54 artarken yıllık enflasyon yüzde 85,51 oldu. Enflasyon asgari ücret zammında kritik öneme sahip. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmeyeceği kesin bir dille ifade ediliyor.
KARAR ARALIKTA AÇIKLANACAK
Asgari ücret zammı için kesin sonuç Aralık ayında açıklanacak. Hükümet, işveren ve işçi kesiminden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın son ayında 4 kez bir araya geldikten sonra nihai kararını açıklayacak.
9-10 BİN LİRALAR KONUŞULUYOR
Kamuoyunda asgari ücret için 9 bin - 10 bin lira rakamları konuşuluyor. Konu hakkında CNN Türk'te bir değerlendirme yapan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram'ın açıklamaları, asgari ücretlileri hüsrana uğratacak.
"YÜZDE 85'LİK ORANI ŞÖYLE OKUMALIYIZ"
Bayram, "Merkez Bankası önceki yıl sonu beklentisi yüzde 60 iken yüzde 65 seviyesine çıkarmıştı. Biz bunun bir söylem dili olduğunu gerçekte böyle bir oranın olmayacağını söylemiştik. Şuan ki yüzde 85'lik oranı şöyle okumalıyız. Bir önceki yılın aynı ayına göre geçen enflasyondur. Aralık ayından bu zamana kadar geçen enflasyon yüzde 55 seviyesine çıktı. Yüzde 55'lik enflasyon oranı üzerinden değerlendirecek olursak asgari ücret 2021 yıl sonu itibarıyla 2.825 TL olan asgari ücret 4 bin 253 TL'ye yükseltildi.