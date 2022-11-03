Uzman isim enflasyona göre asgari ücret beklentisini açıkladı

"YÜZDE 85'LİK ORANI ŞÖYLE OKUMALIYIZ"

Bayram, "Merkez Bankası önceki yıl sonu beklentisi yüzde 60 iken yüzde 65 seviyesine çıkarmıştı. Biz bunun bir söylem dili olduğunu gerçekte böyle bir oranın olmayacağını söylemiştik. Şuan ki yüzde 85'lik oranı şöyle okumalıyız. Bir önceki yılın aynı ayına göre geçen enflasyondur. Aralık ayından bu zamana kadar geçen enflasyon yüzde 55 seviyesine çıktı. Yüzde 55'lik enflasyon oranı üzerinden değerlendirecek olursak asgari ücret 2021 yıl sonu itibarıyla 2.825 TL olan asgari ücret 4 bin 253 TL'ye yükseltildi.