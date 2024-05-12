Uzman isim rakam vererek duyurdu: Asgari ücrete ara zam iddiası

Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon sürecine girilmesi beklenirken SGK uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zamla ilgili "Bu yönde duyumlar aldık" diyerek eylül ayını işaret etti. Karakaş, “Açlık sınırı 20 bin TL'ye yaklaşmışken asgari ücretin 17 bin TL'nin altında kalması yasal düzenlemenin ruhuna ve özüne aykırıdır.