Uzman isim rakam vererek duyurdu: Asgari ücrete ara zam iddiası
Asgari ücrete ara zam gelmeyeceği yönünde açıklamalar gündemdeki yerini korurken SGK uzmanı İsa Karakaş, yeni bir iddia ortaya attı.
İktidar yılbaşında asgari ücrete ara zam yapılmayacağını söylerken Nisan ayında açlık sınırı 17 bin 725 TL ile asgari ücreti de aştı.
Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon sürecine girilmesi beklenirken SGK uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zamla ilgili "Bu yönde duyumlar aldık" diyerek eylül ayını işaret etti. Karakaş, “Açlık sınırı 20 bin TL'ye yaklaşmışken asgari ücretin 17 bin TL'nin altında kalması yasal düzenlemenin ruhuna ve özüne aykırıdır.
Enflasyonla mücadele ediyoruz ancak bu enflasyonun yükünü sadece çalışanlara yüklenmemesi gerekiyor" dedi.
TGRT Haber'e konuşan İsa Karakaş, hükümetin ve ana muhalefet partisinin asgari ücrete ara zam yapılmasına olumlu baktıklarını ancak ekonomi yönetiminin tavrının olumsuz olduğunu vurguladı.