Uzman isim tek tek açıkladı: Konut fiyatları neden yükseliyor? Yükseliş sürecek mi?

Konuyla ilgili Habertürk yayınına bağlanan TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Makbule Yönel Maya şunları söyledi:

"Mayıs ayını diğer aylardan şöyle ayrıştırmak gerekiyor. Mayıs ayı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu bir kredi finansman paketi vardı. Sonrasında 0,99 ve 0,89 oranları hayatımıza girdi. Hatta o açıklamalardan sonra bir süre kira ve satılık rakamlarının ne kadar arttığını konuşmuştuk. Mayıs bu kadar canlıyken verinin bu kadar yüksek gelmesi çok normal. Merkez Bankası fiyat endeksini hesaplarken nisan, mayıs ve haziran verilerine bakıyor. Mayıs ve haziran aylarının hareketli aylar olduğunu biliyoruz. 0,99 kullandırılmaya başladığı tarih itibarıyla kamu bankaları tarafında yoğun bir kredi talebi oluştu.