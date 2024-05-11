Uzman isim Türkiye'yi uyardı: ''2. dalga geliyor, maskesiz sokağa çıkmayın''
Türkiye yeniden Arap yarımadası ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine girdi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü olası sağlık problemlerine karşı "pencerelerinizi kapatın, zorunlu değilseniz dışarı çıkmayın. Eğer çıkacaksanız maske kullanın" uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen 'toz taşınımı'nın yarın sabah saatlerinden sonra yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve beraberinde bazı sağlık problemlerine de yol açan 'toz taşınımı' ile ilgili uyarılarda bulundu.
‘Çöl tozu’ olarak da adlandırılan doğa olayının insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendiren Özlü, özellikle KOAH ve astım hastalarının, 'toz taşınımı'nın yoğun olduğu günlerde evde kalmalarını, mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını önerdi.