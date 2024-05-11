Uzman isim Türkiye'yi uyardı: ''2. dalga geliyor, maskesiz sokağa çıkmayın''

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen 'toz taşınımı'nın yarın sabah saatlerinden sonra yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.