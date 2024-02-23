Uzman isim ''Yarısı Bizden'' kampanyasının detaylarını açıkladı

İşyerlerinde de 350 bin TL’ye kadar kredi, 350 bin TL’ye kadar da hibe desteği verilebilecek. Birden fazla bağımsız bölüm kapsamında da diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin TL’ye ve diğer her bir işyeri için de 700 bin TL’ye kadar kredi verilebilecek” dedi.