Uzman isim ''Yarısı Bizden'' kampanyasının detaylarını açıkladı
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, İstanbul'da yürütülecek olacak kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını açıkladı.
Kentsel dönüşümde “Yarısı Bizden” kampanyasına dikkat çeken Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “İstanbul İlinde yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarında hibe, kredi ve tahliye desteğini kapsayan yapım için yardım verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi” dedi.
İstanbul İlinde yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin karar Resmî gazetede yayımlandı. İlgili kararın özellikle İstanbul’da “Yarısı Bizden” kampanyasına başvuru yapan yüzbinlerce kişi tarafından merakla takip edildiğini ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Yarısı Bizden kampanyasına şimdiye kadar İstanbul’da 1 milyon 255 bin vatandaşımız müracaat etmişti. 1,5 milyon riskli yapıdan da acil olarak 600 binin dönüşmesi gerekiyor. Gerek bu kampanya ile 350 bine yakın gerekse de rezerv alanlarda yapılacak olan 400 bine yakın konut ile İstanbul için sağlıklı yapı stoğu olacaktır” dedi.
1.5 milyon liralık paket açıklandı
"Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında evini yıkıp, yeniden yapmak isteyenlere 1,5 milyon liralık bir destek verileceğini ifade eden Özelmacıklı, “Hak sahiplerine her bir konut için 700 bin TL’ye kadar hibe, 700 bin TL’ye kadar kredi ve 100 bin TL tahliye desteği verilebilecek. Tahliye desteği maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine bağımsız bölüm başına bir kereye mahsus ve karşılıksız olarak sağlanacak.
İşyerlerinde de 350 bin TL’ye kadar kredi, 350 bin TL’ye kadar da hibe desteği verilebilecek. Birden fazla bağımsız bölüm kapsamında da diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin TL’ye ve diğer her bir işyeri için de 700 bin TL’ye kadar kredi verilebilecek” dedi.