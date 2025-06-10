Uzman isim yastık altı altınlar için formülü açıkladı! ''Türkiye'nin elindeki en büyük koz''

"İnsanlar hem güvenle hem de kazançla sisteme dahil olmalı"

Önerilerde bulunan Kitiş, "Altının fiziki olarak kolayca teslim edilebileceği noktaların sadece bankalarla sınırlı kalmaması lazım. Zincir marketlerde, anlaşmalı kuyumcularda, hatta büyük inşaat projelerinde bu altyapı kurulmalı. Böylece insanlar mahallesinde yürüyerek bile sisteme katılabilecek. Ayrıca dijital platformlar üzerinden altın alım-satımı ve tasarruf imkanı çok daha erişilebilir olmalı. Bugün milyonlarca vatandaşımız yatırım kararını cep telefonuyla veriyor. Altın da bu dünyaya entegre edilmeli. Devletin sunduğu vergi avantajları daha görünür hale getirilmeli. İnsanlar hem güvenle hem de kazançla sisteme dahil olmalı" ifadelerini kullandı.