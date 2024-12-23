Uzman isim zamlı emekli maaşlarını hesapladı: İşte Ocak 2025 maaş tablosu

KRİTİK TARİH 3 OCAK

Son dönemlerde uygulanan istikrarlı ekonomi politikası enflasyonu baskılama altına almaya başladığı ifade eden Doç. Dr. Yüksel, “Bu enflasyonist süreçte en çok etkilenen grup emekliler olmuştur. Emekliler 2023 yılından beri özellikle yerel seçim döneminde ciddi bir beklenti içerisindelerdi. Fakat bekledikleri gibi bir iyileştirme olmadı. Sonrasında Temmuz ayında bir iyileştirme yapıldı. 2025 Ocak ayında emeklilerin umudu yeni yapılacak düzenlemede diyebiliriz. Bu süreçte bizleri ve emeklileri umutlandıran bir durum söz konusu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz emeklilerle ilgili mutlaka bir düzenleme yapılacağını ifade etti. 2025 yılında emeklilere yönelik yapılacak düzenleme için beklenen tarih 3 Ocak'tır. 3 Ocak'ta Aralık ayına ait enflasyon verileri yayınlanacak ve bundan sonra emekli maaşları konuşulmaya başlanılacak.” dedi.