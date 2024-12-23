Uzman isim zamlı emekli maaşlarını hesapladı: İşte Ocak 2025 maaş tablosu
Milyonlarca emeklinin gözü aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilirken Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, emekliye yüzde 17,05 oranında zam yapılacağını söyledi. İşte Ocak 2025 zamlı maaş tablosu...
Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca emekli, belirlenecek maaş zammını beklemeye başladı. Temmuz ayında emekli maaşlarının 12 bin 500 TL'ye sabitlenmesinin ardından gözler 6 aylık enflasyon değerine çevrildi.
TÜİK tarafından 3 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından belirlenecek olan emekli maaşları zam oranı ile ilgili tahminler oluşmaya başladı.
EMEKLİYE YÜZDE 17'LİK ZAM BEKLENTİSİ
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, “Yüzde 46'lık bir enflasyon açıklandığında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 17,05 oranında bir maaş zammı alacaklardır” dedi.
KRİTİK TARİH 3 OCAK
Son dönemlerde uygulanan istikrarlı ekonomi politikası enflasyonu baskılama altına almaya başladığı ifade eden Doç. Dr. Yüksel, “Bu enflasyonist süreçte en çok etkilenen grup emekliler olmuştur. Emekliler 2023 yılından beri özellikle yerel seçim döneminde ciddi bir beklenti içerisindelerdi. Fakat bekledikleri gibi bir iyileştirme olmadı. Sonrasında Temmuz ayında bir iyileştirme yapıldı. 2025 Ocak ayında emeklilerin umudu yeni yapılacak düzenlemede diyebiliriz. Bu süreçte bizleri ve emeklileri umutlandıran bir durum söz konusu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz emeklilerle ilgili mutlaka bir düzenleme yapılacağını ifade etti. 2025 yılında emeklilere yönelik yapılacak düzenleme için beklenen tarih 3 Ocak'tır. 3 Ocak'ta Aralık ayına ait enflasyon verileri yayınlanacak ve bundan sonra emekli maaşları konuşulmaya başlanılacak.” dedi.