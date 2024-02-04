Uzman isimden korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahip

'6.5-7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLUŞABİLECEK POTANSİYELE SAHİP'

Fay hatlarıyla ilgili yaptığı incelemeleri de paylaşan Prof. Dr. Taymaz, "Kahramanmaraş depreminin bıraktığı noktadan itibaren, Doğanyol-Sivrice depreminin ucundan Karlıova'ya kadar giden kısımda, Sivrice, Palu, Bingöl, Hazar arasındaki olan kesim ve oradan Karlıova'ya kadar olan bölüm kırılmadı. Buralarda 6.5, 7 büyüklüğünde deprem oluşabilecek potansiyele sahip. Geçmişte, tarihte veriler var. Karlıova'dan Yedisu'ya kadar var. Yedisu'dan Erzincan'a, Reşadiye'ye kadar uzanan o bölgede kırılmayan kesimler var. Bunlar, hep 7'lik deprem ama en son 13, 15 Mart 1992 Erzincan depreminden sonra hem 13 Mart'ta ana şok hem 15'inde Pülümür, Ovacık fayına doğru, Tercan'dan itibaren güney kesimi kırılmıştı. O iki bölüm kırılmadı ama o iki kırık parçasını fay sistemini bütüncül olarak birleştirecek olursak; bu 2 depremde Sürgü fayı ile Doğanşehir fayının Malatya -Ovacık arasındaki birleşen fay kolu ile Pülümür'e kadar olan kısmında deprem üretmeyen, uç kısımlarında stres transferi var" dedi.