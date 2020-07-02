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  3. 02 Temmuz 2020 22:12

Uzman isimden korona uyarısı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD'deki koronavirüs vakaları için, "Kovid-19 vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde." dedi.

Uzman isimden korona uyarısı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde

ABD'de dün bir günde 50 bin 203 vaka ile salgında rekor seviyeye ulaşılmasının ardından, Fauci BBC'ye röportaj verdi.

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Uzman isimden korona uyarısı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde

Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü üyesi de olan Fauci, ABD'deki salgında "kasvetli" günler yaşandığını vurgulayarak "Son günlerdeki Kovid-19 vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde. Bu iyi haber değil." yorumunda bulundu.

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Uzman isimden korona uyarısı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde

Yeni vakaların yarısından fazlasının Arizona, California, Florida ve Teksas'ta görüldüğüne işaret eden Fauci, "Bu salgını kontrol altına almalıyız ya da ABD daha da büyük bir salgın riskiyle karşı karşıya kalır." ifadesini kullandı.

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Uzman isimden korona uyarısı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde

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