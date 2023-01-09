Uzman isimden olay yaratan gram altın tahmini

Konuyla ilgili konuşan Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Dünyada enflasyon oranlarının yükselmeye başlamasıyla birlikte, başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları faiz artırımına gittiler. Şahin duruş neticesinde doların güçlenmesi, ons altının fiyatı üzerinde bir süredir baskı oluşturuyor. Bir yandan enflasyonu düşürmek isteyen Fed, diğer taraftan bir resesyona yol açmamak için zor bir ikilemle karşı karşıya" dedi.