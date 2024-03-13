Uzman isimden tapu sahiplerine uyarı: Tebligat gönderiliyor, cezası var
Bitlis’in Tatvan ilçesinde emlak danışmanlığı yapan Murat Cihan Maltaş, ev sahiplerini ilgilendiren kira beyannamesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren kira beyannamesi ödemeleri başladı. Türkiye’de kira geliri elde edenler, gelirin bir kısmını Gelir İdaresi Başkanlığı’na beyanda bulunmaları ve vergi ödemeleri gerekirken yılın ilk aylarında gerçekleşen kira gelir vergisi hesaplamaları ilk önce konut kira gelirleri toplamından istisnaya tabi olan kısımlar çıkarılır.
1 ile 31 Mart tarihleri arasında ev sahiplerinin vergi dairelerine kira beyannamesi ödemelerini yapmalarını gerektiğini söyleyen Emlak Danışmanı Murat Cihan Maltaş, emekli ve ev kadını vatandaşların ise bu ödemelerden muaf tutulduğunu aktardı.
Gayrimenkul sahiplerinin kira beyannamesini ödememeleri durumunda ceza-i işlemle karşılaşacaklarını söyleyen Murat Cihan Maltaş, “Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı yeni bir çalışma başlattı.
Adına gayrimenkul olan ev sahiplerinin kirada olan evleri için kira beyannamelerinin 1 Mart itibariyle vergi dairelerine vermeleri gerekiyor. Mart ayı sonuna kadar vergi dairelerine veya bağlı oldukları mal müdürlüklerine kira beyannamelerini vermeleri önem arz etmektedir.