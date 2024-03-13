Uzman isimden tapu sahiplerine uyarı: Tebligat gönderiliyor, cezası var

Adına gayrimenkul olan ev sahiplerinin kirada olan evleri için kira beyannamelerinin 1 Mart itibariyle vergi dairelerine vermeleri gerekiyor. Mart ayı sonuna kadar vergi dairelerine veya bağlı oldukları mal müdürlüklerine kira beyannamelerini vermeleri önem arz etmektedir.