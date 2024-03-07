Uzman isimden uyarı: Sahurda bunları sakın tüketmeyin!
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte uzmanlar, oruç tutarken nelere dikkat etmemiz gerektiğine ilişkin öneriler sunuyor. Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, gün boyunca oruç tutmanın vücudumuza etkilerini göz önünde bulundurarak, iftar ve sahurda sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazanmanın önemini vurguladı.
Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, Ramazan ayı boyuncu doğru beslenme tercihlerinin genel sağlığımıza büyük katkı sağlayabileceğini belirterek uygunsuz besin tercihi ve beslenme tarzının sağlığa büyük zarar verebileceğine dikkat çekti. Doç. Dr. Bakır, "Sahurda kızartma, kavurma gibi çok yağlı besinlerden ve sosis, sucuk, salam gibi işlenmiş et ürünlerinden kaçınılmalıdır" dedi.
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Ramazan ayı, tüm gün aç kalınmasının ardından aile fertlerinin ve dostların bir araya geldiği, çeşit çeşit yemekle süslenen iftar sofralarında yemeğin biraz fazla yenebildiği, beslenme rutininde ve sağlıkta önemli değişikliklere yol açan bir ay. Uzmanlar ise Ramazanda sağlıklı kalabilmek için doğru beslenme tercihlerinin önemine vurgu yaptı.
Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, Ramazan ayında nasıl beslenmemiz gerektiğine ilişkin bilgiler verdi. Ramazan süresince besin tercihlerimiz kadar tüketilen besinlerin porsiyonunun, iftar ile sahur arasındaki öğün sıklığının önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bakır, "Bu süreçte doğru tercihler genel sağlığımıza büyük katkı sağlayabileceği gibi, uygunsuz besin tercihi ve beslenme tarzı sağlığımıza zarar da verebilmektedir. İlk önerilerden birisi sahura kalkılması, ilk öğünün gün başlarken yapılmasıdır. İftarı da mümkün olduğunca iki ana öğüne bölmek, sonrasında küçük, ancak kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olacak ara öğünler tüketmek önemlidir" diye konuştu.
"SAHURDA TUZ VE BAHARAT İÇERİĞİ ÇOK YÜKSEK ÜRÜNLERİ TÜKETMEMELİYİZ"
Doğru besinlerle, doğru sıklıkta beslenen bireylerin Ramazan ayı sürecinde çok daha iyi metabolik kontrol sağladığını ifade eden Doç. Dr. Bakır, kan şekeri ortalamalarının ve kan yağlarının olumlu yönde değiştiğinin de bilindiğini kaydetti. Doç. Dr. Bakır, "Sahurda tüketilecek besinlerin posadan zengin sağlıklı karbonhidratlar olan taze sebze, meyve ve işlenmemiş tahıllar içermesi, beraberinde mutlaka süt, yoğurt, peynir gibi bir kalsiyum kaynağının tüketilmesi önemlidir. Sağlıklı yağlar içeren kuruyemişler ve zeytin tüketimi de kan şekeri kontrolüne ve tokluğun uzatılmasına katkıda bulunacaktır. Çok tuzlu besinlerden, kızartma, kavurma gibi çok yağlı besinlerden ve sosis, sucuk, salam gibi işlenmiş et ürünlerinden kaçınılmalıdır" dedi.