Uzman isimler ''24 il risk altında'' deyip, olası Marmara depremi için tarih verdi
12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümünde uzmanlar, "Şu an bile olsa şaşırmayız" dedikleri olası Marmara depremi için tarih verdi.
En etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde olan Türkiye'de; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 büyük fay hattı bulunuyor.
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Uzmanlar küçük çaplı fay hatlarıyla birlikte yurdun büyük bir bölümünün deprem tehdidi altında yer aldığını belirtiyor. Peki Türkiye'de kaç adet fay hattı var ve bu fay hatları hangi şehirlerin altından geçiyor?
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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Aykan konuyla ilgili son bilgileri verdi.
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Türkiye’nin önemli bir bölümünün deprem tehlikesi ve riski altında bulunduğunu kaydeden Aykan, "Diri Fay haritasına bakıldığında; 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fay bulunmaktadır" dedi.
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