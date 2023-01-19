Uzman isimler tarih vererek açıkladı: Kar yağışı ne zaman gelecek?
Ocak ayının son günlerine gelirken beklenen soğuk havalar ve kar yağışı etkisini göstermezken uzman isimlerden konuya ilişkin açıklama geldi.
Yağışların etkisini gösterememesi kuraklık riskini artırırken uzman isimlerden umutlandıran bir açıklama geldi. TRT Haber'de yer alan habere göre, Ocak ayının son günleri için kar yağışı tahmininde bulunan uzmanlar 3 güne özellikle dikkat çekti.
Peki, beklenen kar yağışı istenilen etkide olacak mı? Kar yağışı tahminleri ne gösteriyor? Şubat da ocak gibi sıcak geçer mi? İşte uzman isimlerin bu sorulara verdiği yanıtlar...
"OCAK AYININ SONUNDA ETKİSİNİ GÖSTERECEK"
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Tek, yaklaşık 10 günlük bir soğuk hava sisteminin etkili olacağı bilgisini verdi. Ocak ayının sonuna doğru başlayacak sistemin kar yağışını da getireceğini ancak sistemin ne kadar etkili olacağının o anki hava durumuna bağlı olarak değişebileceğini de belirtti.
Prof. Dr. Adil Tek'in açıklamaları şu şekilde;
“10 gün kadar soğuk hava etkili olacak. Kar yağışı yapabilecek bir sistem görünüyor. Ani bir kar yağışı da olabilir ancak bu sadece bir olasılık. Fakat geçen seneden farkı bu sefer soğuk hava devam edecek yani kar yağarsa yerde kalabilir. Geçen sene ise 6-7 saatlik bir kar yağışı olmuştu ve gitmişti çünkü hava yeterince soğuk devam etmemişti.”
"ŞUBAT AYI DAHA SOĞUK GEÇEBİLİR"
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Gönençgil ise ocak ayının sonuna doğru havaların soğuyacağını şubat ayının ocaktan daha soğuk geçebileceğini söyledi.