Uzman isimlerden 3,9 ve 4,2'lik depremlerin ardından peş peşe kritik uyarılar

Bursa'nın Gemlik ilçesi, bugün saat 11.47’de 3.9 büyüklüğünde bir depremle sallandı. AFAD, depremin merkez üssünü Gemlik olarak açıkladı ve yerin 9.82 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının büyüklüğünü 4.0, derinliğini 5.3 kilometre olarak duyurdu. Bu depremden sadece 1 saat sonra saat 12.57'de de Merkez üssü Gemlik olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezüssü Bursa olan bu iki deprem sadece Bursa'da değil, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki çok sayıda ilde de hissedildi. Peşpeşe depremlerin ardından ise Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından endişe veren açıklamalar geldi.