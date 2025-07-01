Uzman isimlerden 3,9 ve 4,2'lik depremlerin ardından peş peşe kritik uyarılar
Bursa'da bugün sadece 70 dakika arayla peşpeşe meydana gelen 3,9 ve 4,2'lik depremleri yorumlayan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan kritik uyarılar geldi.
Bursa'nın Gemlik ilçesi, bugün saat 11.47’de 3.9 büyüklüğünde bir depremle sallandı. AFAD, depremin merkez üssünü Gemlik olarak açıkladı ve yerin 9.82 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının büyüklüğünü 4.0, derinliğini 5.3 kilometre olarak duyurdu. Bu depremden sadece 1 saat sonra saat 12.57'de de Merkez üssü Gemlik olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezüssü Bursa olan bu iki deprem sadece Bursa'da değil, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki çok sayıda ilde de hissedildi. Peşpeşe depremlerin ardından ise Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından endişe veren açıklamalar geldi.
Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı'nın ikinci kolu üzerinde, yani Gemlik-İznik segmentinde oluştuğunu belirtti. Depremin yaklaşık 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini ve bu bölgedeki fay kolunun, Kuzey Anadolu Fayı'nın en az etkin parçalarından biri olduğunu ifade eden Ercan, "Bu, olağan bir depremdir. Endişe yaratacak bir durum yok. Şu an için daha büyük bir depremin habercisi olduğuna dair elimizde hiçbir bilimsel veri bulunmuyor" dedi.
Prof. Dr. Ercan, ilerleyen yıllarda Gemlik Körfezi'nde daha büyük bir depremin yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Bu olası depremin büyüklüğü de 6.2 ila 6.4 arasında tahmin ediliyor. Ancak bu, bugünkü sarsıntıyla doğrudan bağlantılı değil" ifadelerini kullandı.
Ercan, Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara'da üç ana kola ayrıldığını da vurgulayarak, en etkin fayın İstanbul'dan Saros Körfezi'ne uzanan kuzey kol olduğunu, ardından Bursa üzerinden geçen orta kolun geldiğini, en az tehlikeli olanın ise bugünkü sarsıntının yaşandığı Gemlik kolu olduğunu belirtti.