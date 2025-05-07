Uzmanı gram altın için hedef verdi: ''Bu fiyatın altına düşeceğini tahmin etmiyorum''
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken ekonomist Muhammet Bayram, gram altın için yıl sonu tahminini paylaştı.
2025 yılına damgasını vuran altın baş döndürmeye devam ediyor. Yeni haftada yükselişe geçen altın, son iki haftanın en yüksek seviyesini gördü. Ons altın tarihi zirvesi olan 3 bin 500 dolara yaklaştı. 2 gün süren yükselişin ardından yönünü yeniden aşağı çeviren ons altın 3 bin 392 dolara geriledi.
Yerli yatırımcının gözdesi gram altın 4 bin 208 liradan, çeyrek altın 6 bin 690 liradan ve cumhuriyet altını 28 bin 666 liradan alıcı buluyor.
Altın fiyatlarındaki baş döndüren hareketlerin ardından yatırımcılar ''Yükseliş devam edecek mi ?'' sorusuna yanıt arıyor. Altınla ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomist Muhammet Bayram, gram altın için yıl sonu tahminini paylaştı.
GRAM ALTINDA YIL SONU TAHMİNİ
TGRT Haber yayınında konuşan Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
"Doğrudan söyleyeyim aslında tahminimi. 4750 TL civarında sene sonu bir gram altın tahminimiz var. Ancak gelinen süreçte ABD'nin ve Trump'ın politikalarla beraber altının şekillendiğini görüyoruz. Yani Trump göreve geldiği günden itibaren Kanada'yı 51. vilayet yapacağını, yine Gronland'a el koyacağını, hatta gerekirse askeri müdahale yapacağını, Avrupa Birliği'nin kendilerini soyduğunu, Çin'le yapılan ticaretin sürdürülemez olduğunu, Rus Ukrayna savaşını 24 saatte bitireceği gibi aslında ekonomik salvolarda bulundu. Ama burada gelinen süreçte Trump diyor ki Çin diyor bana ihtiyacı var. Yani benim pazarıma Çin'in ihtiyacı var. Çin'in malını ben almazsam başka bir dünya ülkesi alamaz diyor ve bütün ülkelere fahiş bir şekilde tarifeler getirdi. Yani uygulanamaz tarifeler var burada. Ve o tarifelerden kısmi olarak geri geldi.