Uzmanı gram altın için hedef verdi: ''Bu fiyatın altına düşeceğini tahmin etmiyorum''

GRAM ALTINDA YIL SONU TAHMİNİ

TGRT Haber yayınında konuşan Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Doğrudan söyleyeyim aslında tahminimi. 4750 TL civarında sene sonu bir gram altın tahminimiz var. Ancak gelinen süreçte ABD'nin ve Trump'ın politikalarla beraber altının şekillendiğini görüyoruz. Yani Trump göreve geldiği günden itibaren Kanada'yı 51. vilayet yapacağını, yine Gronland'a el koyacağını, hatta gerekirse askeri müdahale yapacağını, Avrupa Birliği'nin kendilerini soyduğunu, Çin'le yapılan ticaretin sürdürülemez olduğunu, Rus Ukrayna savaşını 24 saatte bitireceği gibi aslında ekonomik salvolarda bulundu. Ama burada gelinen süreçte Trump diyor ki Çin diyor bana ihtiyacı var. Yani benim pazarıma Çin'in ihtiyacı var. Çin'in malını ben almazsam başka bir dünya ülkesi alamaz diyor ve bütün ülkelere fahiş bir şekilde tarifeler getirdi. Yani uygulanamaz tarifeler var burada. Ve o tarifelerden kısmi olarak geri geldi.