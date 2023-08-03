Uzmanı uyardı! Havuza girerken iki kere düşünün

'KİMYASALLAR AĞZIMIZDAN, KULAĞIMIZDAN VÜCUDUMUZA GİRİYOR'

Prof. Dr. Usta, havuzlardaki ilaçlama mantığının zararlı bakterileri öldürmek olduğunu söyledi. İnsanların da bir biyolojik yapısı olduğunu anlatan Prof. Dr. Usta, "Oradaki mantar, bakteri ve virüsler ölsün diye dezenfekte ediyoruz. Aslında havuzları zehirliyoruz. Bu arada bu kimyasallar kulağımızdan, gözümüzden, ağzımızdan vücudumuza giriyor. Vücut sıvıları, dışkı ve idrar ile bu kimyasallar birleşince reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Özellikle klorda. Kanserojen maddeler ortaya çıkıyor. Bu suya girilir mi? Evet giriyoruz" dedi.