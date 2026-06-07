Uzmanından memur ve emekliler için yeni zam hesabı: İşte zamlı maaş tablosu

Milyonların Beklediği Soru: Memur ve Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?

Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak olan maaş artışında. Şu ana kadar kesinleşen 5 aylık enflasyon farkına göre yüzde 12,40'lık bir zam cebe girmiş durumda. Ancak nihai rakam 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak.