Uzmanından memur ve emekliler için yeni zam hesabı: İşte zamlı maaş tablosu
Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin gözü Temmuz zammına çevrildi. Galatasaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Özkaya, kesinleşen 5 aylık %12,40'lık farkın üzerine Haziran ayı enflasyon beklentilerini değerlendirdi. Özkaya, nihai memur zammının %13,8 seviyelerine ulaşabileceğini öngördü.
Türkiye'de milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş zammını doğrudan etkileyecek olan kritik enflasyon virajına girildi. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık zam farkı netleşirken, gözler yılın ilk yarısını tamamlayacak olan Haziran verisine çevrildi. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Özkaya, Habertürk canlı yayınında hem açıklanan verilerin perde arkasını hem de memur maaşlarına yansıyacak nihai zam oranını rakamlarla açıkladı.
Mayıs ayında piyasa beklentisi olan yüzde 1,60'ın hafif üzerinde, yüzde 1,71 olarak gerçekleşen enflasyon verisi, vatandaşın cüzdanına çok daha ağır yansıyor. Prof. Dr. Ata Özkaya, bu durumun temel nedeninin TÜİK'in enflasyon ölçüm sepetindeki "ağırlıklandırma" stratejisi olduğunu vurguladı.
Özkaya, "Hane halkı doğrudan bunu çarşıda pazarda yaşıyor. Açıklanan veri yüzde 1,71 gelse de hane halkı için durum biraz daha yüksek. Bunun sebebi; TÜİK'in ölçüm sepetinin, ortalama bir hane halkının bütçe harcamalarını yüzde 100 kapsamamasıdır" diyerek durumu özetledi. Özellikle yılbaşında konut harcamalarının sepetteki ağırlığının yüzde 25 seviyelerine düşürülmesinin, çarşı pazar enflasyonu ile resmi veriler arasındaki kopuşu hızlandırdığı belirtiliyor.
Milyonların Beklediği Soru: Memur ve Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?
Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak olan maaş artışında. Şu ana kadar kesinleşen 5 aylık enflasyon farkına göre yüzde 12,40'lık bir zam cebe girmiş durumda. Ancak nihai rakam 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak.