Uzmanlar koronavirüste 4. dalga için tarih verdi
Türkiye bugün itibarıyla tam açılma sürecine girerken uzmanlardan Eylül ve Ekim aylarında dördüncü dalga için korkutan "rehavet sonrası 4. dalga" uyarısı geldi.
Türkiye genelinde bugün kademeli normalleşme döneminin üçüncü etabına geçildi. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı, eski hayata dönüş başladı. Rehavet konusunda endişeli olan uzmanlar ise, "Tedbirlere uymaz, aşılama hızında da düşüş olursa Eylül-Ekim aylarında Türkiye dördüncü dalgayı görebilir" uyarısında bulundu.
Salgınla mücadele kapsamında tüm Türkiye’de uygulanan kısıtlamalar bugünden itibaren İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda kaldırıldı. Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları bu sabah saat 05.00’ten itibaren hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla bağlantılı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları da kaldırıldı.
Covid-19’a karşı savaş veren uzmanlar, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 90’a yakın ülkede görülen, Hindistan kaynaklı delta varyantının Rusya ve İngiltere’de yayılmaya başladığı dönemde alınan normalleşme kararından dolayı endişeli. Türkiye’de toplam yapılan aşı sayısı 49 milyon 600 bini geçerek 50 milyona dayandı. Birinci doz uygulananların sayısı 34 milyon 500 bini geçerken, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 15 milyonu aştı. Rusya’dan gelen turistlerden mutlaka son 72 saatte resmi kurumlar tarafından belgelendirilmiş PCR negatif test sonucu istenmesi gerektiğine değinen uzmanlar, yeni varyanta karşı Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan Türkiye’ye yapılacak uçuş seferlerinin iptal edilmesi gerektiğini söylüyor. Bilim insanlarına göre, ülke genelinde açıklanandan çok daha fazla kişiye delta varyantı bulaştı.
Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde görüşlerine yer verilen Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Vatandaşlarımızın bir kısmın da biraz rehavet ve aşı kararsızlığı olduğunu gözlemliyoruz" dedi. Balık, "Aşı hızımız günde 1.5 milyon doz olmalı. Ülke genelinde yaz bitmeden hatta Temmuz sonuna kadar çift doz aşılanan sayısı 50 milyon bandına gelmeden rahat olamayız. Şayet rehavet, aşılanma hızında düşüş olursa Eylül, Ekim ayında dördüncü dalgayı görürüz" diye konuştu.