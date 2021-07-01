Uzmanlar koronavirüste 4. dalga için tarih verdi

Covid-19’a karşı savaş veren uzmanlar, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 90’a yakın ülkede görülen, Hindistan kaynaklı delta varyantının Rusya ve İngiltere’de yayılmaya başladığı dönemde alınan normalleşme kararından dolayı endişeli. Türkiye’de toplam yapılan aşı sayısı 49 milyon 600 bini geçerek 50 milyona dayandı. Birinci doz uygulananların sayısı 34 milyon 500 bini geçerken, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 15 milyonu aştı. Rusya’dan gelen turistlerden mutlaka son 72 saatte resmi kurumlar tarafından belgelendirilmiş PCR negatif test sonucu istenmesi gerektiğine değinen uzmanlar, yeni varyanta karşı Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan Türkiye’ye yapılacak uçuş seferlerinin iptal edilmesi gerektiğini söylüyor. Bilim insanlarına göre, ülke genelinde açıklanandan çok daha fazla kişiye delta varyantı bulaştı.