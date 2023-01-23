Uzmanlar uyardı: Covid-19'u bile solladı! Önlemlerinizi alın
Son aylarda grip salgını dalga dalga yayılmaya devam ederken uzmanlardan salgına karşı uyarılar geldi.
Uzmanlar da onayladı, ciddi bir grip salgını ile karşı karşıyayız. Kış hastalıkları bakımından son sıralama şöyle:
Grip ilk sırada yer alıyor, COVID-19 ikinci sıraya düşmüş durumda, üçüncü sırada ise Rhino virüs enfeksiyonu yani nezle var. Diğer taraftan yine aynı enfeksiyon hastalıkları uzmanları, önümüzdeki günlerde grip salgınının boyutlarının daha da büyüyebileceğinden endişe ediyor ve bizi uyarıyor:
HERKES MUHTEMEL BİR GRİP TEHDİDİNE KARŞI KORUYUCU ÖNLEMLERİ EN İYİ ŞEKİLDE ALMALI. Çünkü bu yıl grip bir garip, öyle 3-5 günde falan geçip gitmiyor, neredeyse 2-3 haftaya kadar uzayabiliyor.
Daha da can sıkıcı olanı gribe eklenen öksürük krizleri neredeyse bir ay sizi perişan edebiliyor. Bu nedenle grip ve benzeri hastalıklardan herhangi birinin belirtilerini yaşayan herkes, hastalığını başkalarına da bulaştırmamak için özel bir dikkat göstermek zorunda.