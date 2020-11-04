Uzmanlardan çarpıcı sürü bağışıklığı açıklaması

VİRÜS GENÇLER ARASINDA HiÇBİR ÖNLEM ALINMADAN SERBEST BIRAKILMALI, YAŞLILAR KORUNMALI

Adını imzalandığı Massachusetts kasabasından alan Büyük Barrington Deklarasyonu, bulaşmanın daha genç ve sağlıklı insanlar arasında serbestçe yayılmasına izin verilirken, en savunmasızları enfeksiyondan korumak için önlem alınmasını öneriyor.



Bu yaklaşım, "sürü bağışıklığı" kavramına dayanıyor ve bilim insanları bu sayede, enfeksiyonun bir sonucu olarak nüfusun yeterli bir kısmı bağışık hale geldiğinde hastalığın yayılmasını durduracağını düşünüyor.