Uzmanlardan çarpıcı sürü bağışıklığı açıklaması
Dünyanın koronavirüsle mücadelesi sürerken, Oxford ve Stanford üniversitelerinden üç halk sağlığı uzmanı, hükümetleri radikal bir şekilde politikalarını değiştirmeye çağıran ve sürü bağışıklığı stratejisini öneren bir bildiri yayımladı.
İKİNCİ DALGADA UYGULANAN KARANTİNALARIN YÜKSEK BEDELLERİ ENDİŞE YARATIYOR
Halen birinci dalgada yaşanan ekonomik ve toplumsal kayıplar nedeniyle toparlanmaya çalışan Avrupa’da yeni karantinaların getireceği yüksek bedellerden endişe duyuluyor.
KISMEN SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI STRATEJİSİ TEKLİFİ
Harvard, Oxford ve Stanford üniversitelerinden üç halk sağlığı uzmanı, 4 Ekim’de hükümetlerin sıkı karantina uygulamaları yerine, kısmen sürü bağışıklığı stratejisini izlemesi gerektiğini açıklayan Büyük Barrington bildirisini yayımlamıştı.
VİRÜS GENÇLER ARASINDA HiÇBİR ÖNLEM ALINMADAN SERBEST BIRAKILMALI, YAŞLILAR KORUNMALI
Adını imzalandığı Massachusetts kasabasından alan Büyük Barrington Deklarasyonu, bulaşmanın daha genç ve sağlıklı insanlar arasında serbestçe yayılmasına izin verilirken, en savunmasızları enfeksiyondan korumak için önlem alınmasını öneriyor.
Bu yaklaşım, "sürü bağışıklığı" kavramına dayanıyor ve bilim insanları bu sayede, enfeksiyonun bir sonucu olarak nüfusun yeterli bir kısmı bağışık hale geldiğinde hastalığın yayılmasını durduracağını düşünüyor.