Uzmanlardan doğalgaz faturalarını düşürmek için kombi kullanım tüyoları

"Kombiyi yakarken en az 30 derecede yakılması ve evde en az 3 petek çalıştırılması gerekiyor. Eğer 3 petek çalıştırılmazsa birbiriyle bağlantılı odaların soğuğu diğer odalara da girer ve kombinin ayarlı olan dereceye gelmesi için sürekli çalışması gerekir. Bu da cihazın sağlıklı bir şekilde çalışmasına engel olur. Vatandaşlar ucuz olsun diye sadece tek odanın peteğini açıp diğerlerinin kapısını kapatıyor ama kapı altından bile olsa peteğin yanmadığı soğuk odadan içeri giren hava sıcak olan odayı da soğutuyor. Tek petekle neredeyse tüm evi ısıtan cihaz, sürekli çalıştığı için doğalgaz faturası da haliyle yüksek geliyor. Vatandaş bu durumdan şikâyetçi oluyor. Bu sebeple kombi en az 3 petek yanacak şekilde çalışırsa istenilen sıcaklık daha rahat bir şekilde sağlanır ve faturalar da çok yüksek olmaz."