Uzmanlardan ürküten El Nino uyarısı: 2024 yılında da etkili olacak
Türkiye yeniden sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Birçok kentten sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Uzmanlar, 2024 yılında da El Nino'nun etkisini göstereceğini söyledi.
Türkiye'de neredeyse tüm bölgeleri etkileyen bunaltıcı havanın temmuz sonuna kadar devam etmesi, özellikle bu hafta sonu yeni sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor.
Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, sıcak hava dalgasının Türkiye ve Avrupa'nın büyük bir kısmını etkisi altına aldığını, ikinci atağın da dünden itibaren başladığını ifade etti.
Sıcak havanın özellikle cumartesi ve pazar daha da artacağını aktaran Tağıl, "Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kayıtlarına göre 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Hatta bazı yerlerde mevsim normallerinin aşırı üstüne çıkarak rekorlar dahi kırılabilir. Mesela Antalya'nın rekoru 45 derece. Bu rekoru tekrar gerçekleştirebilir. El Nino etkisiyle ağustosta mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkları bekliyoruz." diye konuştu.
Sıcak hava dalgasının şiddetli hissedilmesinin birçok nedeni olduğuna dikkati çeken Tağıl, bunlardan en önemlisini "Sahra kökenli yüksek basınç sistemi" olarak açıkladı.