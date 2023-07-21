Uzmanlardan ürküten El Nino uyarısı: 2024 yılında da etkili olacak

Sıcak havanın özellikle cumartesi ve pazar daha da artacağını aktaran Tağıl, "Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kayıtlarına göre 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Hatta bazı yerlerde mevsim normallerinin aşırı üstüne çıkarak rekorlar dahi kırılabilir. Mesela Antalya'nın rekoru 45 derece. Bu rekoru tekrar gerçekleştirebilir. El Nino etkisiyle ağustosta mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkları bekliyoruz." diye konuştu.