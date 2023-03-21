Uzmanların altın fiyat tahmini değişti: İşte yeni tahminler
2022'nin son günlerine yükselişle giren ancak 2023 yılının ilk aylarında geriye çekilip Mart ayında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş dikkat çekerken altın fiyatları için yeni bir tahmin daha geldi.
ABD’de bankacılık sektörüne ilişkin endişeler, yatırımcıların ‘güvenli liman’ olarak altına yönelişini artırdı. Ons altın fiyatı dün yüzde 4'e yakın artışla 1989 doları gördü ve 11 ayın zirvesine yükseldi. Gram altında da 1.216 TL ile tüm zamanların zirvesi görüldü. Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı öncesinde zirvedeki yatay seyrini sürdüren altın için yeni tahminler de geldi.
Uluslararası kredilendirme kuruluşu Fitch'in araştırma birimi olan Fitch Solutions, bankacılık sektöründeki kargaşanın ortaya çıkardığı resesyon korkularının yatırımcıların güvenli limanlara yönelişini hızlandırdığını belirterek 2023 için altın fiyatı tahminini yükseltti.
2023 için altın fiyatı tahminini 1850 dolar seviyesinden 1950 dolar seviyesine çıkaran Fitch Solutions, "Global finansal istikrarsızlığın artmasının altın fiyatını önümüzdeki aylarda tüm zamanların zirvesi olan 2075 dolar seviyesine yönlendirmesinin büyük olasılık olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte 2075 dolar civarında ciddi direnç var. ABD dolarının güçlü olmaya devam ediyor. Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın batmalarının bulaşıcı etkilerinin sınırlı olacağına inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Fitch Solutions ayrıca küresel GSYİH büyümesinin bu yıl yüzde 3,1'den yüzde 2,1'e gerileyeceğini ve bu durumun altın fiyatlarına destek vereceğini düşündüğünü paylaştı.
Uzmanlara göre ons altın seneyi 2 bin doların üstünde kapatabilir. Gram altında 1175 TL’nin önemli bir direnç noktası olduğu düşünülüyor. Ekonomi gazetesinden Evrim Küçük’ün haberine göre altın için 2023 tahminleri şöyle: