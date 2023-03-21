Uzmanların altın fiyat tahmini değişti: İşte yeni tahminler

2023 için altın fiyatı tahminini 1850 dolar seviyesinden 1950 dolar seviyesine çıkaran Fitch Solutions, "Global finansal istikrarsızlığın artmasının altın fiyatını önümüzdeki aylarda tüm zamanların zirvesi olan 2075 dolar seviyesine yönlendirmesinin büyük olasılık olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte 2075 dolar civarında ciddi direnç var. ABD dolarının güçlü olmaya devam ediyor. Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın batmalarının bulaşıcı etkilerinin sınırlı olacağına inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Fitch Solutions ayrıca küresel GSYİH büyümesinin bu yıl yüzde 3,1'den yüzde 2,1'e gerileyeceğini ve bu durumun altın fiyatlarına destek vereceğini düşündüğünü paylaştı.