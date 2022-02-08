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Uzunçayır Baraj Gölü dondu

Tunceli'de soğuk hava nedeniyle Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Uzunçayır Baraj Gölü dondu - Resim: 1

Soğuk havanın etkili olduğu kentte, kış koşulları yaşamı zorlaştırıyor. 

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Uzunçayır Baraj Gölü dondu - Resim: 2

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kentte, soğuk hava nedeniyle Uzunçayır Baraj Gölü`nün bazı alanları dondu. 

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Uzunçayır Baraj Gölü dondu - Resim: 3

Yaklaşık 10 santimetrelik buz kalınlığının oluştuğu baraj gölünün, çevresindeki karlı dağlarla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturdu. 

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Uzunçayır Baraj Gölü dondu - Resim: 4

Bazı vatandaşlar da buzla kaplı baraj gölünü fotoğrafladı. 

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