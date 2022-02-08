Uzunçayır Baraj Gölü dondu
Tunceli'de soğuk hava nedeniyle Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.
Soğuk havanın etkili olduğu kentte, kış koşulları yaşamı zorlaştırıyor.
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Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kentte, soğuk hava nedeniyle Uzunçayır Baraj Gölü`nün bazı alanları dondu.
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Yaklaşık 10 santimetrelik buz kalınlığının oluştuğu baraj gölünün, çevresindeki karlı dağlarla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturdu.
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Bazı vatandaşlar da buzla kaplı baraj gölünü fotoğrafladı.
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