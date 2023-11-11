Uzungöl hayalet kasabaya dönüştü

Geride bıraktıkları sezonda ekonomik durumları biraz daha az olanların geldiğini belirten Akyüz, “Turistlerin profilleri de değişti, ekonomik durumları düşük insanlar geldi, biraz daha az geldi diyebiliriz. 2022 yılında pandemiden kaynaklanan bir yığılma vardı ancak 2023 yılında biraz daha stabil bir şekilde devam etti ama yine de beklentilerimizi karşılar nitelikteydi. Şu anda dünyadaki konjonktüre baktığımız zaman özellikle Uzungöl, Ortadoğu turizmine yönelik daha çok hizmet verdiği için şu andaki dünyada Ortadoğu’daki savaşlar 2024 yılına ne getireceğini kestirmek çok zor. Ancak bir kırılma yaşayacağını bekliyoruz ve düşünüyoruz. Önemli olan turizm profilini biraz daha değiştirmemiz gerekiyor biraz daha Batıya doğru, biraz daha yerli turizme yönelik turizm çeşitliliğini değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü Arapların dünyada geçmişten aldığımız derslerden şunu biliyoruz ki; gittikleri bölgeleri çok kolay değiştirebiliyorlar. Dolayısıyla biz buradaki çeşitliliği artırmamız gerekiyor profili biraz daha değiştirmemiz gerekiyor. Onlara da hizmet etmemiz gerekiyor Batı ve yerli turistlere yönelik faaliyetlerimizi artırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.