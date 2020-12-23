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  3. 23 Aralık 2020 13:31

Uzungöl'de ikinci yıkım başlıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Gölün çevresinde bulunan kaçak yapıları tamamıyla yıkacağız. Uzungöl bakıldığı zaman etrafı beton veya ahşap binalarla çevrilmiş değil, yeşil alan olarak görülecek" dedi.

Uzungöl'de ikinci yıkım başlıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Gölün çevresinde bulunan kaçak yapıları tamamıyla yıkacağız. Uzungöl bakıldığı zaman etrafı beton veya ahşap binalarla çevrilmiş değil, yeşil alan olarak görülecek" dedi.

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Uzungöl'de ikinci yıkım başlıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda 'İmar Barışı'na aykırı kaçak yapı yıkımlarının ardından turizm merkezleri için harekete geçiliyor. Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı.

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Uzungöl'de ikinci yıkım başlıyor

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de, artan imar sorununa zamanla çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, yapı sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış tavan yaptı.

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Uzungöl'de ikinci yıkım başlıyor

Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvuru yapması üzerine imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 112 yapıdan 17'si tıraşlanıp, kalan yapılar ise yıkıldı.

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