Uzungöl'de ikinci yıkım başlıyor
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Gölün çevresinde bulunan kaçak yapıları tamamıyla yıkacağız. Uzungöl bakıldığı zaman etrafı beton veya ahşap binalarla çevrilmiş değil, yeşil alan olarak görülecek" dedi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Gölün çevresinde bulunan kaçak yapıları tamamıyla yıkacağız. Uzungöl bakıldığı zaman etrafı beton veya ahşap binalarla çevrilmiş değil, yeşil alan olarak görülecek" dedi.
Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda 'İmar Barışı'na aykırı kaçak yapı yıkımlarının ardından turizm merkezleri için harekete geçiliyor. Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı.
Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de, artan imar sorununa zamanla çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, yapı sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış tavan yaptı.