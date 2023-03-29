Vahşet! 2 yaşındaki kızını öldürüp, evini ateşe verdi

Olay, saat 03.00 sıralarında Denizli'de Saraylar Mahallesi 360 Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binadan yükselen alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Evde uyuyan M.A.'ı (53) kurtarıp, 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndüren itfaiye ekipleri, Z.A.'ın cesedi ile karşılaştı. Küçük kızın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba M.A. da polis merkezine götürüldü.