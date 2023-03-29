Vahşet! 2 yaşındaki kızını öldürüp, evini ateşe verdi
Denizli'de 40 yaşındaki bir kadın 2 yaşındaki kızını boğarak öldürdükten sonra evini ateşe verip, kaçtı. Evde uyuyan eşi alevlerden kurtulurken, kızını öldürüp evi ateşe veren kadın da polise teslim oldu.
Olay, saat 03.00 sıralarında Denizli'de Saraylar Mahallesi 360 Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binadan yükselen alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Evde uyuyan M.A.'ı (53) kurtarıp, 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndüren itfaiye ekipleri, Z.A.'ın cesedi ile karşılaştı. Küçük kızın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba M.A. da polis merkezine götürüldü.
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Yangın sırasında adreste olmadığı belirlenen anne H.A. ise polis merkezine gidip, Z.A.'i gece yatağında uyuduğu sırada boğarak öldürdükten sonra evi ateşe verip, kaçtığını itiraf etti.
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H.A.'ın polisteki ifadesinde; eşi M.A. tarafından fuhşa zorlandığı iddiasıyla kızını öldürüp, yangın çıkardığını söylediği öğrenildi.
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