Vahşi Batı'nın ünlü haydutu Billy the Kid'i öldüren silah satışa çıkıyor
Vahşi Batı'nın ünlü haydutlarından Billy the Kid'i öldüren silahın önümüzdeki ay açık artırmayla satışa sunulacağı açıklandı.
19, yüzyılda Vahşi Batı'nın ünlü haydutlarından Billy the Kid'in öldürüldüğü altıpatlar silahın açık artırma yoluyla satışa çıkarılacağı açıklandı.
ABD tarihindeki en ikonik kanun kaçaklarından biri olan Billy the Kid lakaplı Henry McCarty’nin hapishaneden kaçtıktan sonra Şerif Pat Garret tarafından bir çiftlikte vurulduğu silahın Bonhams müzayede evinde satışla çıkarılacağı belirtildi.
Bonhams müzayede evi tarafından ‘erken Batı tarihinin en ikonik hazinesi’ olarak nitelenen silah ile ilgili yapılan açıklamada, Colt marka tek hareketli altıpatların iyi kondisyonda olduğu ve açık artırmada 2 milyon ila 3 milyon dolar (yaklaşık 17 ila 25,5 milyon TL) arası bir fiyata alıcı bulmasının beklendiği ifade edildi.
1880'lerde toplamda 8 kişiyi öldüren Billy the Kid lakaplı Henry McCarty, Arizona ve New Mexico eyaletlerinde işlediği suçlarda genç yaşında nam salmıştı.
McCarty, Şerif Pat Garret tarafından yakalanmış, mahkemede Lincoln County Şerifi William J. Brady ve polis memurlarından birini öldürdüğü gerekçesiyle idam cezası almıştı.