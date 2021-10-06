Vahşi cinayetin ayrıntıları kan dondurdu
İngiltere'de suç oranları, her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz Mart ayında, bir polis tarafından işlenen Sarah Everard cinayeti henüz gündemden düşmemişken, bir başka cinayet haberinde yaşanan yeni gelişmeler, İngiliz hükümetinin kadına yönelik suçlarla mücadelesini bir kez daha tartışmaya açtı.
Kan donduran olay, ülkenin Manchester kentinde yaşandı. 14 yıl boyunca mutlu bir evlilik sürdüren 46 yaşındaki Aubrey Pule Padi ile 43 yaşındaki Tamara Padi, son aylarda yaşadıkları şiddetli geçimsizlik yüzünden ayrılık kararı aldı. 43 yaşındaki, iki çocuk annesi Tamara, eşinin kendisine uyguladığı şiddet yüzünden bu kararı alırken, 46 yaşındaki koca durumu kabullenemedi.
Sabah gazetesinin haberine göre Tamara'nın ayrılma kararı nedeniyle sık sık tartışma yaşayan çift, iki çocuk annesi kadının da ısrarıyla ayrı evlerde yaşamaya başladı. Tamara, iki çocuğuyla beraber aile evlerinde yaşamaya devam ederken, öfkeli eş ayrı bir eve çıktı. Çocuklar ve ortak işleri gereği sık sık bir araya gelmeye devam eden Tamara ve Pule'nin arasındaki gerilim her geçen gün arttı. Görgü tanıklarının ifadesine göre Tamara'ya karşı giderek tahammülsüz davranışlar sergilemeye başlayan Pule, şiddetin dozunu, ayrı olmalarına rağmen artırdı.
Cinayetin gerçekleşmesinden önceki haftalarda Pule, Tamara'nın telefonunu karıştırarak sesli mesajlarını dinlediği için ikili arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Pule'nin bu davranışını arkadaşlarına "Beni kendinden soğutuyor" diyerek aktaran Tamara, Pule'ye yönelik şikayetlerini sürdürdü.
Cinayetten bir önceki gün ise ikili, Tamara'nın arabasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Tamara araba kullandığı sırada kadının telefonunu alarak karıştırmak isteyen Pule, kadının tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine Tamara'ya yumruk atan öfkeli adam, bu olayın ardından arabadan inerek uzaklaştı.