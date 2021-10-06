Vahşi cinayetin ayrıntıları kan dondurdu

Sabah gazetesinin haberine göre Tamara'nın ayrılma kararı nedeniyle sık sık tartışma yaşayan çift, iki çocuk annesi kadının da ısrarıyla ayrı evlerde yaşamaya başladı. Tamara, iki çocuğuyla beraber aile evlerinde yaşamaya devam ederken, öfkeli eş ayrı bir eve çıktı. Çocuklar ve ortak işleri gereği sık sık bir araya gelmeye devam eden Tamara ve Pule'nin arasındaki gerilim her geçen gün arttı. Görgü tanıklarının ifadesine göre Tamara'ya karşı giderek tahammülsüz davranışlar sergilemeye başlayan Pule, şiddetin dozunu, ayrı olmalarına rağmen artırdı.