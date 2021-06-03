Vahşi doğa ile iç içe tatil yapmak isteyenler içeri: Gündüzleri güzel ama geceleri...
Klasik tatil yöreleri dışında doğayla iç içe macera arayanların tercihi Sırbistan oluyor. İşte vahşi doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler için Sırbistan...
Kanyonları, ormanları ve göz kamaştırıcı gölleri ile Sırbistan çok sayıda kartpostallık noktaya sahip. Sadece bu manzaraları izlemek için bile seyahat etmeye değecek güzellikteler. Bir çok gezgin için Ucan Kanyonu listenin başında yer alıyor.
Kalker yamaçlar Uvac Nehri kıvrımları boyunca iki yakada yükselerek nefes kesen menderesler oluşturuyor. Tatlı bir tekne turu ile kanyonun güzellikleri son derece rahat bir şekilde izlenebilir.
Euronews'in haberine göre; Nehrin en güzel manzarasına ulaşmak için yüksek noktalardan birine çıkmalısınız. Molitva gözetleme noktasına ziyareti de kapsayan bir nehir turu en doğru seçim olabilir.
Bir diğer akılda kalıcı ve fotojenik yer ise Sırbistan'ın güneyinde yer alan Djavolja Varos Djavolja Varoš (Şeytanın kasabası). Burada tamamen doğal yollarla oluşmuş 200 civarında kaya oluşumu yer alıyor.