Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz?

Salgın başladığı dönemde sadece semptomu olan kişilere test yapıldığını ifade eden Özlü, “Dolayısıyla pozitif olan günlük vaka sayılarımızın tamamı hasta idi. Bunların %23'ünün hastaneye yatırılarak tedavisi gerekiyordu” dedi. Şu an durumun değiştiğini ifade eden Özlü, şöyle yazdI: