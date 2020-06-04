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  3. 04 Haziran 2020 09:06

Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, Türkiye’nin neden vaka sayısı düşmeden normalleşme sürecine geçtiğinin cevabını verdi. Özlü, “Mart ayında salgının yükselme döneminde tespit edilen günlük 800 yeni olgu ile bugün tespit edilen günlük 800 olgu aynı değil” dedi.

Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz?

Prof. Özlü, sosyal medya hesabından Kovid-19 salgınıyla ilgili bazı mesajlar paylaştı.  

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Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz?

Salgın başladığı dönemde sadece semptomu olan kişilere test yapıldığını ifade eden Özlü, “Dolayısıyla pozitif olan günlük vaka sayılarımızın tamamı hasta idi. Bunların %23'ünün hastaneye yatırılarak tedavisi gerekiyordu” dedi. Şu an durumun değiştiğini ifade eden Özlü, şöyle yazdI:

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Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz?

Oysa şimdi test yapılan kişilerin %96'sı asemptomatik kişiler ve pozitif olanların sadece yüzde 2,3'ünü hastanede tedavi ediyoruz.

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Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz?

Bundan dolayı testi pozitif çıkan günden güne yeni olgu sayılarımız çok fazla düşmese de, yoğun bakımda takip edilen ve yapay solunum cihazına bağlanan hasta sayılarımız giderek azalıyor.

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