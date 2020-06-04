Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz?
Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, Türkiye’nin neden vaka sayısı düşmeden normalleşme sürecine geçtiğinin cevabını verdi. Özlü, “Mart ayında salgının yükselme döneminde tespit edilen günlük 800 yeni olgu ile bugün tespit edilen günlük 800 olgu aynı değil” dedi.
Salgın başladığı dönemde sadece semptomu olan kişilere test yapıldığını ifade eden Özlü, “Dolayısıyla pozitif olan günlük vaka sayılarımızın tamamı hasta idi. Bunların %23'ünün hastaneye yatırılarak tedavisi gerekiyordu” dedi. Şu an durumun değiştiğini ifade eden Özlü, şöyle yazdI:
Oysa şimdi test yapılan kişilerin %96'sı asemptomatik kişiler ve pozitif olanların sadece yüzde 2,3'ünü hastanede tedavi ediyoruz.