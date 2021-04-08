Vaka sayısında her gün yeni bir rekor gelirken uzmanlar Ramazan ayı için uyardı

Sağlık Bakanlığı'nca 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı. Amasya'da 20-26 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide 279.89 olan vaka sayısı, 370.50'ye çıktı. Kentin birçok noktasında Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor. Ancak tedbirlere ve uyarılara rağmen kentte kalabalıkların artış gösterdiği görülüyor. Amasya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Erman Zengin, önlemlere herkesin uyması gerektiğini vurguladı.