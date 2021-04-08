Vaka sayısında her gün yeni bir rekor gelirken uzmanlar Ramazan ayı için uyardı
Koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alma noktasında karar mekanizması olan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün bir araya gelecek. Bakanlık tarafından açıklanan renk kodu haritasında az riskli illerden bir çocuğunun çok riskli hale gelmesiyle birlikte yeni önlemler de gündeme geldi.
Koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alma noktasında karar mekanizması olan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün bir araya gelecek. Bakanlık tarafından açıklanan renk kodu haritasında az riskli illerden bir çocuğunun çok riskli hale gelmesiyle birlikte yeni önlemler de gündeme geldi.
Bugün bir araya gelecek Bilim Kurulu'nun da gündeminde de, Ramazan ayı boyunca tam kapanma durumunun netleştirilmesi bekleniyor.
EVLERDE DE KURALLARA UYALIM
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs güncel haritasında 'çok yüksek riskli' iller kategorisinde kırmızı renkle yer alan Amasya'da, alınan önlemlere rağmen vaka artışı sürüyor. Mutasyonlu virüsün yayılmasıyla beraber salgında bulaş hızının da arttığını belirten Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Erman Zengin, "Ev içi bulaşlar çok sık rastladığımız konu. Mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına evlerde ve dışarıda uyulmalı" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nca 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı. Amasya'da 20-26 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide 279.89 olan vaka sayısı, 370.50'ye çıktı. Kentin birçok noktasında Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor. Ancak tedbirlere ve uyarılara rağmen kentte kalabalıkların artış gösterdiği görülüyor. Amasya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Erman Zengin, önlemlere herkesin uyması gerektiğini vurguladı.