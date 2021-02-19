Vaka sayısının en çok arttığı illerden Erzincan'da mesafe uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen haftaya göre koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı 5 il arasında gösterdiği Erzincan’da yetkililer herkesi sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaya davet etti.
Sağlık Bakan Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz" dedi.
Valilik başkanlığında yapılan denetimler ve alınan tedbirlere rağmen vaka sayısındaki artışla ilgili konuşan Erzincanlı Metin Köksal, maske ve mesafe kurallarına uymayanlardan yakındı.
Koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının emeğine vurgu yapan Köksal, "Herkes tedbirlere uymalı.