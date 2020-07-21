Vali açıkladı! İşte Kurban Bayramı'nın ilk yasağı!

İlimizde mayıs ayı içerisinde çok fazla vakaya rastlamamıştık. Daha sonraki süreçte vaka sayıları çok hızlı bir şekilde arttı. Bunların tamamının dış kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.



Aile ziyaretleri başta olmak üzere, akşam oturmaları, sabah kahvaltıları, restoran, kafe ve benzeri yerlerin açılmasıyla beraber vatandaşların iletişiminin çoğaldığını aktaran Gürel, "Aslında kurallı bir döneme girdik 1 Haziran itibariyle. Kontrollü sosyal hayat ile beraber Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı kurallar var. Her iş yerinin uyması gereken kurallar var.