Vali müjdeyi verdi: ''Beyaz petrol keşfettik''

Bölgede incelemelerde bulunan Kırklareli Valisi Birol Ekici, 2014 yılında yapılan çalışmalar doğrultusunda bulunan jeotermal su kaynağı ile beyaz altın, beyaz petrolü bulduklarını belirterek, “Bugün çok sevinçliyiz. Adeta beyaz altını, beyaz petrolü keşfettik ilimizde. 2014 yılında yapılan çalışmalar sonucunda 57 derece bir su bulunmuştu bu bölgede ama bugün 60 derece bir jeotermal kaynak bulduk. Jeotermal kaynak ne yapacağız, şu anda 54 dekar seralarımız hazır durumda, zaten yapıyoruz. Jeotermal kaynakla Kırklareli hem turizmin hem seracılığın hem de jeotermal enerjinin Trakya’daki başkenti olacak. Diğer bölgelerde de jeotermal arayışları devam ediyordu, en verimli kuyularımız bugün itibarıyla keşfedilmiş durumda. Gerçekten ilimize yapacağı değişim ve dönüşümü şu anda ben hayal edemiyorum. Bir defa İstanbul pazarına çok yakınız. Bu bölgenin en kısa sürede bir seracılığın merkezi olacağını, jeotermal hotellerin merkezi olacağını ve jeotermal enerjinin de merkezi olacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.