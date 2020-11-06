Bilecik Valisi Şentürk: Hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı görüyoruz

Çünkü sürekli değişkenlik arz ediyor ama çok hızlı bir şekilde daha önce hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı, hayal edemediğimiz rakamlara doğru gittiğimizi görüyoruz. Bu trendi durdurmamız ve geriye çevirmemiz lazım.



