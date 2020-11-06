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  3. 06 Kasım 2020 18:29

Bilecik Valisi Şentürk: Hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı görüyoruz

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte, koronavirüs vaka sayılarında hızlı bir artış olduğunu belirterek, “Çok hızlı bir şekilde daha önce hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı, hayal edemediğimiz rakamlara doğru gittiğimizi görüyoruz. Bu trendi durdurmamız ve geriye çevirmemiz lazım" dedi.

Bilecik Valisi Şentürk: Hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı görüyoruz

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte koronavirüs denetimlerine katıldı.

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Bilecik Valisi Şentürk: Hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı görüyoruz

İş yerleri ve sokakta maske denetimi yapan Vali Şentürk, Bilecik’te koronavirüs vakalarının çok hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğini söyledi.

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Bilecik Valisi Şentürk: Hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı görüyoruz

Koronavirüs vakalarına ilişkin rakam vermeyi doğru bulmadığını ve çok değişkenlik gösterdiğini anlatan Şentürk, "Koronavirüse ilişkin rakam vermemizin çok anlamlı olmadığını düşünüyorum.

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Bilecik Valisi Şentürk: Hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı görüyoruz

Çünkü sürekli değişkenlik arz ediyor ama çok hızlı bir şekilde daha önce hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı, hayal edemediğimiz rakamlara doğru gittiğimizi görüyoruz. Bu trendi durdurmamız ve geriye çevirmemiz lazım.

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