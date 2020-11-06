Bilecik Valisi Şentürk: Hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı görüyoruz
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte, koronavirüs vaka sayılarında hızlı bir artış olduğunu belirterek, “Çok hızlı bir şekilde daha önce hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı, hayal edemediğimiz rakamlara doğru gittiğimizi görüyoruz. Bu trendi durdurmamız ve geriye çevirmemiz lazım" dedi.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte koronavirüs denetimlerine katıldı.
İş yerleri ve sokakta maske denetimi yapan Vali Şentürk, Bilecik’te koronavirüs vakalarının çok hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğini söyledi.
Koronavirüs vakalarına ilişkin rakam vermeyi doğru bulmadığını ve çok değişkenlik gösterdiğini anlatan Şentürk, "Koronavirüse ilişkin rakam vermemizin çok anlamlı olmadığını düşünüyorum.