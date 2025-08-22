Valiliğin ''toplayın'' talimatı sonrasında İstanbul'da sokak hayvanları toplanmaya başladı!

Belediye Veteriner İşleri Müdürü M. Turgut Özdemir, "2004 yılında çıkarılan Hayvanları Koruma Kanunu geçtiğimiz yıl revize edildi, ardından yönetmelik yayınlandı. Bu kapsamda sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması, kuduz ve parazit aşılarının yapılması, mikroçiple kayıt altına alınması gerekiyor. Şu an bulunduğumuz alan Arnavutköy Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi. 51 dönümlük bu alanda 29 doğal yaşam alanı bulunuyor. Buraya getirilen hayvanlar veteriner hekimlerimizce kontrol edilip kayıt altına alınıyor. Sahiplenmeye uygun olanlar vatandaşlara ücretsiz sahiplendiriliyor. Saldırgan ya da bulaşıcı hastalık riski taşıyan hayvanlar ise karantina alanında gözetim altında tutuluyor. Valiliğimizin talimatıyla birlikte beş adet toplama aracımızla sahada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımız 112 üzerinden ya da belediye çağrı merkezinden ihbar yapabiliyor" şeklinde konuştu.