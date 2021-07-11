Valilik açıkladı: Kurban Bayramı'nda kısıtlamalar getirildi

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.00 itibarıyla yapılan aşı İstanbul'da 10 milyon 443 bin 932, Ankara'da 4 milyon 732 bin 635, İzmir'de ise 3 milyon 857 bin 167 doz oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,56, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,34 olarak kayda geçti.