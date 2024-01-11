Valilik kararıyla pavyonların kapısına kilit vuruldu
Kütahya Valiliği'nin kararıyla kentteki 10 pavyon süresiz olarak kapatıldı. Kararın gerekçesi olarak asayiş ve narkotik olaylarının artması gösterildi.
Kaynak: DHA
Kütahya Valiliği, pavyonların bulunduğu bölgede meydana gelen asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 işletmeyi süresiz kapatma kararı aldı.
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Valilik, Vefa Mahallesi Sardunya Sokak üzerindeki bölgede kasten öldürme, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, polise mukavemet gibi olayların artmasını gerekçe göstererek, 10 pavyonun faaliyetine süresiz olarak son verdi.
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İşletmeler polis nezaretinde bölgeye gelen Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tek tek mühürlendi.
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