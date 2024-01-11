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Valilik kararıyla pavyonların kapısına kilit vuruldu

Kütahya Valiliği'nin kararıyla kentteki 10 pavyon süresiz olarak kapatıldı. Kararın gerekçesi olarak asayiş ve narkotik olaylarının artması gösterildi.

Kaynak: DHA
Valilik kararıyla pavyonların kapısına kilit vuruldu - Resim: 1

Kütahya Valiliği, pavyonların bulunduğu bölgede meydana gelen asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 işletmeyi süresiz kapatma kararı aldı. 

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Valilik kararıyla pavyonların kapısına kilit vuruldu - Resim: 2

Valilik, Vefa Mahallesi Sardunya Sokak üzerindeki bölgede kasten öldürme, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, polise mukavemet gibi olayların artmasını gerekçe göstererek, 10 pavyonun faaliyetine süresiz olarak son verdi. 

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Valilik kararıyla pavyonların kapısına kilit vuruldu - Resim: 3

İşletmeler polis nezaretinde bölgeye gelen Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tek tek mühürlendi. 

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Valilik kararıyla pavyonların kapısına kilit vuruldu - Resim: 4
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