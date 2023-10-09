Valilik önünde bomba paniği

Bir süre ekiplerle konuşan B.Ç., daha sonra çantanın yanına gitti. Çantasını eline alan B.Ç., içini açarak ekiplere gösterdi. B.Ç., "Çantamı unutmuştum. Çok üzgünüm, kimseyi mağdur etmek istemedim. Kedi maması indirimde diye mama almaya gitmiştim. Mamaları bu çantaya koyuyorum. Bazen de pazara bu çantayla gidiyorum. Herkesi mağdur ettiğim için çok üzgünüm" dedi. (DHA)