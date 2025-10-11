''Valinin kankası''na ve ''hakimin kızı''na acımayam polise başarı ödülü
Aksaray'da önceki gün polis tarafından durdurulup, yapılan kontrolünde 2.47 promil alkollü olduğu belirlenen ve "Valiyi arayacağım" diye tehditte bulunan alkollü sürücüye işlem yapan polisler, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.
Aksaray'da trafik polisinin yaptığı denetim sırasında 2,47 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü polislere "valiyi arayacağım" derken, araçta bulunan bir kadın da polislere "babam halim" dedi. Her 2 şüpheli de tutuklanmıştı.
Polislere zor anlar yaşatan ikiliden sürücü Y.K., “Valiyi arayacağım” diye tehdit etti. D.D. ise “Babam hakim” diyerek işlem yapılmasını engellemeye çalıştı. Gazetecilere saldırısı polis tarafından engellenen 2 kişi, güçlükle gözaltına alındı. Y.K. ve D.D., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Burada yapılan kontrolde Y.K.'nın 2.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemede Y.K.’nın ehliyetine 'Alkollü araç kullanmak' suçundan el konulduğu ortaya çıktı. Y.K.'nın bu kez ehliyetine 4 yıl süreyle el konulurken, 39 bin 197 TL idari para cezası uygulandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. ve D.D., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı. (DHA)