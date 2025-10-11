''Valinin kankası''na ve ''hakimin kızı''na acımayam polise başarı ödülü

Polislere zor anlar yaşatan ikiliden sürücü Y.K., “Valiyi arayacağım” diye tehdit etti. D.D. ise “Babam hakim” diyerek işlem yapılmasını engellemeye çalıştı. Gazetecilere saldırısı polis tarafından engellenen 2 kişi, güçlükle gözaltına alındı. Y.K. ve D.D., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Burada yapılan kontrolde Y.K.'nın 2.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.