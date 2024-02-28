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  4. Vallahi pes, billahi pes! Kaçak sığınmacılar bakın nereden çıktı

Vallahi pes, billahi pes! Kaçak sığınmacılar bakın nereden çıktı

Diyarbakır merkezli, Milli İstihbarat Teşkilatı destekli kaçak göçmen operasyonunda, göçmenlerin bazıları kağıt havlu kolilerinden çıkarken, 5 aylık çalışmada 17 organizatör tutuklandı.

Kaynak: İHA
Vallahi pes, billahi pes! Kaçak sığınmacılar bakın nereden çıktı - Resim: 1
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Vallahi pes, billahi pes! Kaçak sığınmacılar bakın nereden çıktı - Resim: 2

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Diyarbakır merkezli; Van, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Düzce illerinde 5 aylık titiz çalışmalarla eş zamanlı operasyon düzenledi. 

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Vallahi pes, billahi pes! Kaçak sığınmacılar bakın nereden çıktı - Resim: 3

MİT destekli operasyonda İran sınırından tır, kamyonet ve otomobillerle taşınan 160 düzensiz göçmen yakalandı. 

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Vallahi pes, billahi pes! Kaçak sığınmacılar bakın nereden çıktı - Resim: 4

Göçmenlerin bazıları kağıt havlu kolilerinden çıkarken, kaçakların tıpkı paletler gibi görünen fakat içine hava düzenekleri yerleştirilmiş özel bölmelerde taşındığı, şüphelilerin hesaplarında ise 10 milyon TL'nin üzerinde para hareketliliği tespit edildi.

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