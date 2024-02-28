Vallahi pes, billahi pes! Kaçak sığınmacılar bakın nereden çıktı
Diyarbakır merkezli, Milli İstihbarat Teşkilatı destekli kaçak göçmen operasyonunda, göçmenlerin bazıları kağıt havlu kolilerinden çıkarken, 5 aylık çalışmada 17 organizatör tutuklandı.
Kaynak: İHA
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Diyarbakır merkezli; Van, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Düzce illerinde 5 aylık titiz çalışmalarla eş zamanlı operasyon düzenledi.
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MİT destekli operasyonda İran sınırından tır, kamyonet ve otomobillerle taşınan 160 düzensiz göçmen yakalandı.
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Göçmenlerin bazıları kağıt havlu kolilerinden çıkarken, kaçakların tıpkı paletler gibi görünen fakat içine hava düzenekleri yerleştirilmiş özel bölmelerde taşındığı, şüphelilerin hesaplarında ise 10 milyon TL'nin üzerinde para hareketliliği tespit edildi.
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