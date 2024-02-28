Vallahi pes, billahi pes! Kaçak sığınmacılar bakın nereden çıktı

Göçmenlerin bazıları kağıt havlu kolilerinden çıkarken, kaçakların tıpkı paletler gibi görünen fakat içine hava düzenekleri yerleştirilmiş özel bölmelerde taşındığı, şüphelilerin hesaplarında ise 10 milyon TL'nin üzerinde para hareketliliği tespit edildi.