Van Gölü çekilince ortaya çıktı...
Van Gölü sularının mevsim şartlarına bağlı çekilmesini gören vatandaşlar heyecanlandı.
Van Gölü sularının mevsim şartlarına bağlı çekilmesiyle, Enginsu Mahallesi'ndeki bazı vatandaşların tapulu arazileri ile önceden batmış iki balıkçı teknesini gün yüzüne çıktı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Doğu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göldeki su seviyesinin düşüp yükselmesinin normal bir durum olduğunu söyledi.
Göllerin su seviyesinin mevsim şartlarına bağlı değişiklik gösterebileceğini anlatan Doğu, "Van Gölü'ndeki su seviyesi yağışlara ve iklimsel periyotlara göre zaman zaman alçalıp yükseliyor. Su seviyesinin düşmesi en çok göle yatay noktalardaki kıyı şeritlerinde gözlemlenebiliyor. Her yıl yaz sonuna doğru su seviyesi düşebiliyor ancak son yıllara oranla bu yıl biraz daha fazla düşmüş durumda. Ama bu, anormal bir durum değil." dedi.
Mahalle muhtarı Müslüm Yiğit ise gölün su seviyesinin her yıl belirli dönemlerde azalıp yükseldiğini ifade etti. Geçen yıllarda bu seviyenin yükselerek bazı evlerin su altında kalması üzerine devletin mahalleliye afet konutu yaptığını ve vatandaşların evlerini daha güvenli noktalara taşımasını sağladığını anlatan Yiğit, bu yıl ise bölgede tam tersi olarak suların çok fazla çekildiğini vurguladı.