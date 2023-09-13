Van Gölü küçülmeye devam ediyor: Haritadaki yeri bile değişti...

HARİTADAKİ YERİ BİLE DEĞİŞTİ... VAN GÖLÜ GİTGİDE KÜÇÜLÜYOR





Bu durumun yağışların artmasıyla düzelmesini umut ettiklerini dile getiren Akkuş, şunları kaydetti: "Erciş Körfezi'nde 25 kilometrekarelik alan eskiden sularla kaplı iken günümüzde tamamen karaya dönmüş bir halde. Van Gölü'nün genelini düşündüğümüz zaman ise yaklaşık 100 kilometrekarelik alan geçmişte su altındayken kara parçasına dönüşmüş durumda. Erciş Gölağzı Mahallesi'nde bulunduğumuz noktada geçmişte 2 metre derinliğinde su mevcuttu. Balıkçılar burada ağlarını atıyordu fakat şu anda göle uzaklığımız 1,5-2 kilometre. Bu çekilmenin biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz. Kara parçasına dönüşen bölgeler insanlar için yeni tarım alanları oluşturmaya başladı." Yöre sakinlerinden Kılıç Koçak da bulundukları bölgenin daha önce su altında olduğunu aktararak, "Sular çekilince hayvanlarımızı burada otlatıyoruz. Gölün çekildiği yerlerde ekin yapanlar var. Bu bölgede daha önce balıkçılık yapılıyordu. Sular çekilince ortaya çıkan toprak yeşerdi. Biz de hayvanlarımızı otlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.