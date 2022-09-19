Van Gölü'nün Tatvan sahilinde 10 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı

"3 yıldır süren Van Gölü eylem planımız var. Bu eylem planı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yürütülüyor. İlk olarak eylem planı hazırlandı, durum fizibilite edildi ve Van Gölü’nü kirleten sebepler tespit edildi. Arıtma tesis olmayan yerlere de arıtma tesisi yapıldı. Revizyon gereken yerlerde ise revizyon çalışması yapıldı. Tatvan ile ilgili de uzun yıllardan beri Van Gölü’nü besleyen dereler uzun kıyı şeridinde dip çamuru oluşturmuştu. Bununla ilgili olarak 7 kilometrelik Van Gölü sahilimizde kıyılardan 100 metrelik tahkimatlar oluşturarak dip çamuru temizliğine başladık. 300 metrelik bir ilerlemede fizibilite çalışması yaparak, bunu raporladık. Kalan kısımlarda ise teknelerden oluşturulacak platformlarla temizlik yapılacak. Bugüne kadar 10 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı. Toplanan çamurlar da uygun bir şekilde depolanıyor. Gerekli bakteri ve dezenfektan işlemi yapıldıktan sonra uygun alanlara tahliyesi gerçekleştiriliyor. Nasip olursa 2 yıl içerisinde ekip ve ekipmanlarımızın sayısını artırarak hem kıyıdan hem de denizden bütün Van Gölü’ndeki dip çamurunu temizlemeyi hedefliyoruz."