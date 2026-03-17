Van'da çığ felaketi: 8 yerleşim yeriyle bağlantı kesildi!
Van’ın Çatak ilçesinde kış şartları yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korulu Mahallesi grup yolunda çığ düşmesi nedeniyle 8 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi ile 8 mezraya ulaşımı sağlayan grup yoluna düşen dev çığ, yolu ulaşıma kapattı. Kar kütlelerinin yer yer metrelerce yüksekliğe ulaşması nedeniyle araç geçişi imkansız hale geldi. Evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, tehlikeye rağmen kar kütlelerinin üzerinden yaya olarak geçmeye çalışırken, o anlar bölgedeki zorlu yaşam şartlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Bölge halkı, özellikle kış aylarında sık sık yaşanan çığ tehlikesine karşı kalıcı önlem alınması için yeni yol güzergahı yapılmasını talep etti.
