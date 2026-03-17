Van'da çığ felaketi: 8 yerleşim yeriyle bağlantı kesildi!

Edinilen bilgiye göre, Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi ile 8 mezraya ulaşımı sağlayan grup yoluna düşen dev çığ, yolu ulaşıma kapattı. Kar kütlelerinin yer yer metrelerce yüksekliğe ulaşması nedeniyle araç geçişi imkansız hale geldi. Evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, tehlikeye rağmen kar kütlelerinin üzerinden yaya olarak geçmeye çalışırken, o anlar bölgedeki zorlu yaşam şartlarını bir kez daha gözler önüne serdi.